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Söke Belediyesi Doğanbey deresine müdahale etti

Batı Ege’yi etkisi altına alan gök gürültülü sağanak yağış Söke’de de etkisini gösterirken, Doğanbey Mahallesi’ndeki dereden geçiş sağlanamadı.

Batı Ege'yi etkisi altına alan gök gürültülü sağanak yağış Söke'de de etkisini gösterirken, Doğanbey Mahallesi'ndeki dereden geçiş sağlanamadı.


Sağanak yağılar nedeniyle, Söke'ye bağlı Doğanbey Mahallesi'nin tarihi rum evlerinin bulunduğu bölgede yer alan derede yoğun su akışı oldu. Dağlık kesimden gelen moloz ve rüsubat eski Doğanbey Köyü'nde dere yatağından geçişi engelledi. Doğanbey Mahalle Muhtarı Serdar Sarıkurt tarafından yapılan çağrıya Söke Belediyesi duyarsız kalmadı. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in talimatıyla harekete geçen şantiye ekipleri, iş makinalarıyla dere üzerinden yol geçişi noktasına müdahale etti.


“Söke Belediyesi'ne teşekkür”


Yetki alanında bulunmamasına rağmen ortaya çıkan sorunlara yardımcı olan Söke Belediyesi'ne ve Başkan levent Tuncel'e teşekkür eden Doğanbey Muhtarı Serdar Sarıkurt; “Yağışlarla birlikte mahallemizde zarar gören yerlere Söke Belediyesi ekipleri ile müdahale ettik, yolu açtık. Ama kalıcı çözümler için uğraşmaya devam edeceğiz” dedi.

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