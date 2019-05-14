Söke Belediyesi eczacıları unutmadı

Dünya Eczacılar Günü nedeniyle Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan Söke'de eczacılık mesleğini yürüten tüm eczacılar adına Eczacılar Odası Söke Temsilcisi Kadir Yetişkin'i ziyaret etti.

Söke Belediyesi'nin ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Eczacılar Odası Söke Temsilcisi Kadir Yetişkin, Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan'a teşekkür etti. Başkan Yardımcısı Arıkan, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in selam ve tebriklerini iletti.