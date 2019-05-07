Söke Belediyesi iftar sofrasına bekliyor

Söke Belediyesi'nden iftar sofrası. Söke Belediyesi iftar sofrası bu yıl yine Sosyal Tesisler yanında kurulacak. 9 Mayıs Perşembe gününden itibaren başlayacak iftar sofrası, Ramazan ayı boyunca tüm vatandaşlara hizmet verecek.

Sevgi, hoşgörü ve paylaşmanın önem çıktığı, birlik, beraberlik ve dayanışmanın güçlendiği Ramazan ayında iftar sofrasına herkesi davet eden Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Ramazan ayı boyunca iftar soframızda buluşuyoruz” dedi.

Söke Belediyesi iftar sofrasının günde bin kişilik olarak planlandığı belirtildi.