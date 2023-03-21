Söke Belediyesi kurslarında bin 500 kursiyer eğitim görüyor

Söke Belediyesi'nin 2022-2023 döneminde yetişkinlere yönelik açtığı kurslar yine büyük ilgi gördü. Bu yıl Ekim ayı başında toplam 28 branşta açılan kurslar Söke Belediyesi'ne ait Bedesten Kurs Salonları'nın yanında merkez ve çevre mahallelerde bulunan semt evlerinde gerçekleştiriliyor.

Geçtiğimiz yıl toplamda yaz okuluyla birlikte 4 Bin 900 civarında kursiyeri ağırlayan Söke Belediyesi, yeni dönemde yetişkinlere yönelik kurslarda bin 550 kursiyere ev sahipliği yapıyor. Söke Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan kurslara katılan kursiyerler oldukça memnun.