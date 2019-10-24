Söke Belediyesi Mera Projesinde hız kesmiyor

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel bu kez mesaiye Gölbent Mahallesi'nde başladı. Sabah saatlerinde Gölbent Mahalle Muhtarı Ahmet Yemiş ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Tuncel, mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi. Başkan Tuncel'i ziyaretinde Muhtarlar Derneği başkanı Ali Çıtak da yalnız bırakmadı. Sorunların çözümü için gerçekleştirdiği Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Gölbent ziyaretinde vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılaştı. Mahalle Muhtarı Ahmet Yemiş; Başkan Tuncel'in sürekli olarak yanlarında olduğunu belirterek, teşekkür etti.

“Mera alanında inceleme yaptı”

Söke Belediyesi'nin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile yürüttüğü mera projesi devam ediyor. Proje kapsamında ele alınan meralardan biri de Gölbent Mahallesinde bulunuyor. 48 dönüm alana sahip Gölbent Merası çevresinde gerçekleştirilen düzenleme çalışmalarında çit yerleşimi tamamlandı. Hayvancılık yapan vatandaşların mera sahasını rahatlıkla kullanımı için gerekli tedbirlerin alındığı Gölbent mera alanını gezen Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; mahalle muhtarı Ahmet Yemiş ve Söke Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Pakize Toksöz'den bilgiler aldı.

“Mera projesi hayvancılığa büyük katkı sağlayacak”

Mera Projesi ile birlikte Söke ve kırsal mahallelerinde yapılan hayvancılığa büyük katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Başkan Tuncel; “Mera projesi seçim beyannamemizde yer alan ve tarımsal kalkınma anlamında önemsediğimiz projelerden biri. Göreve geldiğimiz ilk günlerde etkin bir hale getirdiğimiz Kırsal Kalkınma Müdürlüğümüz ile İlçe Tarım ve orman Müdürlüğü ekipleri uyumlu bir çalışma yürütüyor. Gölbent mahallemizde mera alanı hazırlandı. Atburgazı'nda mera alanında planlama ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Burunköy'de önümüzdeki yıl mera alanı çalışmaları hızlanacak. Yine Yeniköy Mahallesinde 80 dönümlü mera alanının çevresinde ön temizlik çalışmaları yapıldı” dedi.

Meralar ile vatandaşlarımızın hayvancılık alanında yem girdi maliyetlerini aşağı çekecek katkı sağlanacak diyen Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Meraların ıslahı ve çevre düzenlemeleriyle verimli hale gelmesi, korunmasının yanında, vatandaşlarımızın daha rahat şekilde faydalanabilecekleri alanlar haline getiriliyor. Bu çalışmalarımızı birlikte yürüttüğümüz mahalle muhtarlarımıza, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.