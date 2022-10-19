Söke Belediyesi muhtarları ağırladı

Gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıda Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Mustafa İberya Arıkan ve Veli Devrim Yerli, Jandarma Komutanı Salih Devrim, ilçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp ve daire müdürleri de bulundu.

‘Buluşmamızı sağlayan Söke Belediyesi'ne teşekkür ediyorum' diyerek sözlerine başlayan Söke Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak yaptığı konuşmasında; “Kaymakamımız Ümit Hüseyin Güney'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu anlamlı günde buluşmanın hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm muhtar arkadaşlarımın günlerini kutluyorum” dedi.

Maddenin temel taşı atom, toplumun temel taşı aile, devletin temel taşı da muhtarlarımız diyen Söke Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa İberya Arıkan; “Muhtarlarımız sayesinde ülkemizin en ücra köşelerine kadar ulaşıyoruz. Onlara ve bizlere bu anlamda görevler düşüyor. Bizler Muhtarlar Günü'nde Kaymakamımız önderliğinde toplandık. Sökemizin tüm kurum amirleri burada bu anlamda da çok güzel ve gerekli bir buluşma oldu. Katılan herkese çok teşekkür ediyor, tüm muhtarlarımızın günlerini kutluyorum” dedi.

Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ise konuşmasında, “Bugün muhtarlar günü. Muhtarlarımız köy veya mahallelerimizde, devletin yönetim kademesinde yapı taşlarından bir tanesi. Köy olsun, mahalle olsun, devletimizin milletimize uzanan şefkat, merhamet ve hizmet elinin en somutlaşmış vasıtası muhtarlarımızdır. Muhtarlar bizlerin eli, kolu, gören gözü duyan kulağı. Nerede bir vatandaşımızın ihtiyacı varsa onu en doğru iletecek kişiler muhtarlarımız. Bu önemli hizmeti yürüten muhtarlarımızın günlerini kutluyor, ebediyete irtihal etmiş tüm muhtarlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin güney ve Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Muhtarlar Derneği başkanı Ali Çıtak'a tüm muhtarlar adına çiçek takdim etti.