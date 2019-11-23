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Söke Belediyesi öğretmenleri unutmadı

Söke Belediyesi Öğretmenler Günü nedeniyle tüm okulları ziyaret ederek öğretmenlerin anlamlı günlerini kutladı.


Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli Söke İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Abdulrezak Kaldan ve Söke Halk Eğitim Müdürü Hakan Çevik'i ziyaret ederek, öğretmenler gününü kutladı.


Diğer yandan Söke Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen öğretmenler günü ziyaretlerinde tüm okullarda çiçek takdim edilirken, öğretmenlere Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in kutlama mesajı iletildi.

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