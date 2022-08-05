Söke Belediyesi Park İşleri Ekipleri çalışmalarında hız kesmiyor

Müdürlüğe bağlı ekipleri Söke'ye bağlı kırsal mahallelerde yürüttükleri programlı temizlik çalışmalarının yanında Söke ilçe merkezine bulunan park ve yeşil alanlarda da çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. 126 adet park ve yeşil alanı bulunan Söke'de sezonluk çiçek dikimi, çim ve otların biçimleri, ağaçların budanmasının yanında müdürlük bünyesinde oluşturulan tamirat ekibi de bank, oyuncak, spor aletleri gibi ekipmanların bakım ve onarımlarını yapıyor. 2019 Nisan ayından bu yana yaklaşık 25 Bin metrekare daha yeni yeşil alan kazandırılan Söke'de, park ve bahçeler vatandaşların daha rahat ve konforlu kullanacakları hale getiriliyor.