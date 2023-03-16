Söke Belediyesi, şehit ailelerini unutmadı

Söke Belediyesi tarafından da ziyaretler gerçekleştirildi.

Söke Belediyesi Kültür Müdürü Hüseyin Batir, Söke'nin Sarıkemer Mahallesi'nde bulunan şehit ailelerini ziyaret etti. Şehitler Muharrem Yanal ve Halis Gidergi'nin ailelerini ziyaret eden Söke Belediyesi Kültür Müdürü Hüseyin Batir; Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in selamlarını iletti. Batir; şehit ailelerinin her türlü talep ve sıkıntılarında belediyenin desteğini sunmaya hazır olduklarını belirterek, teşekkür ve minnet duygularını ifade etti.