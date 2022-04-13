Söke Belediyesi son 3 yılda 300 bin metrekare parke yol yaptı

Başkan Levent Tuncel önderliğinde yol yenileme hamlesini 2019 yılı Nisan ayından bu yana sürdüren Söke Belediyesi son üç yılda, 300 Bin metrekare parke yol yenileme çalışması yaptı. Yollarla birlikte çalışma yapılan çoğu alanda kaldırımlar da yenilendi. Söke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Şantiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar beğeni topluyor.

Üçü Söke ilçe merkezinde olmak üzere, her gün dört farklı noktada yol yenileme ve yapım çalışmaları devam ediyor. İlçe merkezinde Yenicami, Çeltikçi ve Cumhuriyet Mahallelerinde çalışmalar yapılıyor. Diğer taraftan kırsal mahallelerde ise Söke Belediyesi ekipleri Burunköy'de.

Yenicami Mahallesi çarşı merkezinde yapılan çalışmalarda büyük yol kat edildi. İstasyon Caddesi ile Çarşamba pazaryeri arasındaki kısımda gerçekleşen çalışmalarda Yenigün, Çorapçı, Canan, Cebeci Sokaklarda yol yenileme çalışmaları tamamlandı. Yenicami Mahallesi'nde Başak Sokak'ta çalışmalar ise son aşamaya geldi. Cansu Sokak'ta eski yol kaplaması sökülürken, burada ASKİ tarafından altyapı çalışmalarının tamamlanması bekleniyor.

Çeltikçi Mahallesi'nde ise yol yenileme çalışmaları Albayrak Caddesi ile Fatih İlköğretim arasında bulunan geniş alanda devam ediyor. Örnek Yapı Kooperatifini çevreleyen Örnek, Kışla, Saydam, Cem ve Ataç Sokak'larda yol yenileme çalışması yapıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde de yol yenileme çalışmaları devam ediyor. Keklik Sokak'ta eski yol kaplaması sökümü yapıldı. Yakın zamanda yeni parke döşemesi yapılacak.

Söke'ye bağlı Burunköy Mahallesi Çerkezköy mevkiinde de yol yapım çalışması gerçekleştiriliyor. Söke Belediyesi ekipleri bu bölgede yaşayan vatandaşları da yol sorunlarından kurtaracak.

Çalışmaların planlanan program dahilinde devam ettiğini dile getiren Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “İhtiyaç duyulan her noktada çalışıyoruz. Ekiplerimiz tarafından göreve geldiğimiz günden bu yana sürdürdüğümüz yol yenileme çalışmalarından 300 bin metrekare yol yenileme çalışması yaptık. Çalışmalarımız hızla devam edecek” dedi.