Söke Belediyesi Spor Salonu hizmete girdi

Bedesten çarşının teras katında bulunan Söke Belediyesi'ne ait atıl alan spor salonu olarak düzenlendi.

Kick-Boks Antrenörü ve Kick Boks Federasyon Milli Hakemlerinden Recep Ece'nin sorumluluğunda olacak spor salonunda başta Söke Belediyesi personeli olmak üzere kamuda görev yapan personele ücretsiz olarak savunma sporları eğitimi verilecek.

Gerçekleştirilen açılış törenine Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, CHP Söke İlçe Başkanı Mesut Atakan, İYİ Parti İlçe Başkanı Çağlar Çelikez başta olmak üzere davetliler katıldı.

Söke'ye savunma sporları ile ilgili bir salon kazandırılmasından duydukları memnuniyetini dile getiren Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Salonun tadilatının başladığı ilk günden bu yana ziyaret etme fırsatını bulamamıştım. Gençlerimizin ve çalışanlarımızın huzurlu bir ortamda sporlarını yapabilecekleri bir mekan oluşturulmuş. Başta Recep Ece hocamız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Salonun açılışının ardından Sökeli Kick Boks Sporcuları Ayhan Bumi, Selim Çevre, Abdullah Şimşek ve Sare Sevde'nin yaptıkları gösteri karşılaşmaları ilgi ile izlendi.