Söke Belediyesi üniversite öğrencilerinin duasını alıyor

Söke İşletme Fakültesi önünde üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleşen iftar sofraları ise ayrı bir takdir topluyor. Üniversiteli öğrencilere maddi katkının yanında tam da sınav döneminde öğrencilere manevi katkı da sağlanmış oluyor.

Üniversite öğrencilerine verilen iftar yemeğine Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan da konuk olurken, gerçekleşen yemek Beşiktaşlılar Derneği Söke Kartalları'nın katkılarıyla yapıldı.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Her akşam kent merkezinde iftar yemekleri veriyoruz. Bunun yanında üniversite bölgesinde de iftar yemekleri düzenlemeye gayret ediyoruz. İftar sofralarını düzenlerken katkı sağlayan kurum ve kuruluşlar ile hayırseverlerimizin katkıları çok önemli. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz Söke Belediyesi olarak emek sarf ederken, bu işin mimarı aslında Sökeli hayırsever insanlarımız. Sizde biliyorsunuz öğrencilerin sınavları var. Öğrencilerimiz şu anda hem sınavlara hazırlanma, hem de sınav stresi nedeniyle zor bir dönem geçiriyorlar. Onlara yardımcı olmak bizim görevimiz” dedi.

Geçen yıl başlatılan üniversite iftar sofralarının bu yıl daha da gelişerek gerçekleştirildiğine dikkat çeken ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç; İftar sofralarının gerçekleşmesinde başta Söke Belediyesi olmak üzere katkısı olan herkese teşekkür etti. Prof. Dr. Genç; iftar sofralarının öğrencilere katkısının yanında üniversitenin Sökelilerle kaynaşma anlamında güzel bir anlam taşıdığını da ifade etti.