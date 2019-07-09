Söke Belediyesi Yaz Kurslarında 2 Bin Öğrenci

Söke Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle yapılan yaz kursları 7-14 yaş aralığına hitap ederken; Söke merkez ile birlikte çevre mahallelerde de açılan yaz okulu kurslarına bu yıl 2 bin 50 öğrenci kayıt yaptırdı. Öğrenci sayısının geçen seneye göre yüzde 20 oranında artış gösterdiği belirtildi. 73 sınıf ve 22 öğretmene sahip 2019 yılı yaz okulu kursları Ağustos ayı sonunda sona erecek.

Söke Belediyesi Yaz Okulu kapsamında Sazlı, Bağarası, Yenidoğan, Güllübahçe, Sarıkemer ile birlikte Söke merkezde 9 binada ders veriliyor. Öğrenciler kadar velileri de mutlu eden kurlarda katılımcı çocuklar boş vakitlerini yararlı bir şekilde doldurdukları gibi, bu kurslar hayat boyu öğrenme sürecine de büyük katkı sağlıyor. Ayrıca erken yaştaki eğitimler çocukların fiziksel ve zihinsel yönden gelişiminde etkili olurken, pratik ve sanatsal düşünme becerilerini de geliştiriyor.

Söke Belediyesi Yaz Okulu Kurslarında gitar, resim, el becerileri, ebru, Almanca, İngilizce, drama, tiyatro halk oyunları, Anadolu ateşi, modern dans, bale, jimnastik, voleybol, pilates kids, basketbol, tenis, masa tenisi, karate branşlarında dersler veriliyor.