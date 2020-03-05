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Söke Belediyesi yeni araçlarıyla hizmet gücünü arttırıyor

Söke Belediyesi araç parkına çeşitli birimlerde kullanılmak üzere dört araç daha kazandırdı.


Başkan Tuncel beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Mustafa İberya Arıkan ile birlikte Belediye Şantiye alanına giderek yeni araçları inceledi. Söke Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde ilaçlama birimi tarafından kullanılmak üzere bir araç, AKOS biriminde kullanılmak üzere bir araç, Zabıta Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere bir araç, Fen İşleri Müdürlüğü'nün şantiye de kullanılmak üzere bir adet araç satın alınarak belediye bünyesine kazandırılmış oldu.


2019 yılı içerisinde hizmete giren 3 yeni aracını belediye bünyesine katan Başkan Tuncel geçtiğimiz şubat ayı içerisinde Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne konteyner yıkama ve dezenfekte aracını Söke sokaklarında hizmete sokmuştu. Geçtiğimiz yıllarda kiralama yöntemi ile yapılan hizmetlerin bundan böyle belediyenin kendi araç filosu ile yapılacağı belirtildi.

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