Söke Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine 149 bin TL

Orhan Korkmaz (CHP), Yasemin Gürsoy (CHP), Mestan Yeşil (MHP) ve Metin Sakalar (MHP)'ın mazereti nedeniyle katılamadığı toplantı saygı duruşu ile başladı.

2018 mali yılına ait Gider-Gelir Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Toplantıda Söke Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarının bir yıllık çalışma programları görüşüldü. Komisyon başkanlarının komisyon kararlarını okumasının ardından oylamaya sunulurken, komisyonların programları oy birliği ile kabul edildi.

“Spor Kulüplerine 149 Bin TL”

Söke Belediye Meclisi Gençlik ve Spor Komisyonu çalışma programı içerisinde ilçedeki amatör spor kulüplerine yapılacak maddi destek miktarlarını açıkladı. Sökespor'a 60 Bin, Söke Gücü'ne 10 Bin, Söke İdmanyurdu'na 10 Bin, Söke Gençlikspor'a 10 Bin, Bağarası Belediyespor'a 3 Bin, Yenidoğan Spor'a 3 Bin, Söke Gençlerbirliği'ne 6 Bin, Söke Belediyespor'a 15 Bin, 6 Eylül Spor'a 10 Bin, Söke Basket'e 10 Bin, Şimşek Spor'a 3 Bin, Söke İzcilik Doğa Kulübü'ne 2 Bin, Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü'ne 2 Bin, Ece Kick-Boks Spor Kulübüne 3 Bin, Zirve Dağcılık Kulübü'ne ise 2 Bin Lira verilecek. Söke'nin amatör spor kulüplerine toplam 149 Bin TL destek sağlanacağı ifade edilirken; Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Faik Polat komisyon olarak destek miktarlarının kulüplerin branşlarına ve sporcu sayıları göz önünde bulundurularak belirlendiğini söyledi.

Söke Belediye Meclis toplantısında gündemde bulunan diğer maddeler görüşülürken, açık bırakılan meclis toplantısının ikinci oturumunun 6 Mayıs Pazartesi saat 16.00'da yapılaması kararı alındı.