Söke Belediyesi'nden amatör spora 760 bin TL destek

Söke Belediyesi'nin Mayıs Ayı Meclis toplantısının ikinci oturumunda gündem maddeleri arasında yer alan amatör spor kulüplerine destek oranları karara bağlandı.

Söke Belediyesi Spor Komisyonunun yaptığı görüşme sonrası aldığı karar meclise sunularak oy birliği ile kabul edildi.

Toplam 760 Bin TL desteğin 40 Bin TL'sinin ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılı olan sporculara verilmek üzere ayrılması kararlaştırılırken; geri kalan 720 Bin TL' nin ise spor kulüplerine dağıtılması kararı alındı.

Yapılacak yardımlarda Sökespor'a 300 Bin, Söke Belediyespor'a 120 Bin, Söke Gücü ve Söke Voleybol Kulüplerine 25'şer Bin, Söke Gençlik, Bağarası ve Söke Masters, Söke Basket, Ece Kickboks Spor Kulüplerine 20'şer Bin, Söke Gençlerbirliği, Söke Pınar Gençlik, Söke 2020, Latmos, Sarıkemer ve Sazlı Spor Kulüplerine 15'şer Bin, Ege Yükselen ve Şimşek Spor Kulüplerine 10'ar Bin, Ayyıldız, Dev Dalgalar, Zirve Dağcılık, Söke İzcilik, Mavi Sanat ve Amerikan Kültür Koleji Spor Kulüplerine ise 7 Bin 500'er lira destek kararı alındı.