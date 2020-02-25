Söke Belediyesi'nden asker ailelerine ziyaret

Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan beraberinde Başkan Danışmanı Melda Keskin ile birlikte asker ailelerine gerçekleştirdikleri ziyaretle Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in selamlarını iletiyor, ‘hayırlı teskereler' temennisinde bulunuyor. Bu ziyaretlerin ardından Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel de vatani görevlerini yapacak askerleri bizzat arayarak, temennilerini iletiyor.

Bu kapsamda ilk ziyaretler Söke'ye bağlı Bağarası ve Aslanyaylası mahallerindeki asker ailelerine gerçekleştirildi. Ziyaretlerde Muhtarlar Esat Arıcı ve Adnan Çandır da bulundu. Söke Belediyesi tarafından başlatılan asker ziyaretleri aileleri tarafından memnuniyetle karşılanırken; bu ziyaretlerin devam ettirileceği belirtildi.