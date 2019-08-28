Söke Belediyesi'nden borçlara taksit imkanı

Vatandaşlar borçlarını miktarlarına göre 17 aya kadar taksitlendirebilecek. Taksitlendirme için son başvuru tarihi ise 20 Eylül 2019 olarak belirlendi.

Söke Belediyesinden yapılan açıklamada; “1319 sayılı kanunun 30. maddesine göre tahsil edilen emlak vergisi ve 2464 sayılı kanunun 12. maddesi ve mükerrer 44. maddesine göre alınan konutlar haricindeki iş yeri diğer şekillerde kullanılan binalara ait emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi, işgaliye harcı, pazar yeri tezgah ücreti ve kira borçlarında mükelleflere taksitlendirme yapılacaktır. Yapılacak olan taksitlendirme 0-5 Bin TL arası borçlar 1 peşin 5 taksit, 5. Bin 1 ile 10 Bin TL arası borçlar 1 peşin 11 taksit, 10 Bin 1 TL ve üzeri borçlar için1 peşin 17 taksit şeklinde olacaktır. Vatandaşlarımızın icra takibine düşmemeleri ve mağdur olmamaları için belirlenen başvuru ve ödeme sürelerini dikkate almalarını arzu ediyoruz. Son başvuru tarihi 20 Eylül 2019 Cuma mesai bitimine kadardır” denildi.

Ödemeler Söke Belediyesi veznelerinden yapılacağı gibi; www.soke.bel.tr internet adresi e-belediye linki üzerinden, Söke PTT 227678 no.lu posta çeki hesabına veya Vakıfbank TR71 0001 5001 5800 7292 2966 74 IBAN numaralı hesabına yapılabilecek.