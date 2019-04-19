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Söke Belediyesi'nden çocuklara 23 Nisan hediyesi

Söke Belediyesi’nin geleneksel etkinlikleri arasında yer alan uçurtma şenliği bu yıl da yapılacak.

Söke Belediyesi'nin geleneksel etkinlikleri arasında yer alan uçurtma şenliği bu yıl da yapılacak.


Bu yıl 14.'sü yapılacak Uçurtma Şenliği'nin yanı sıra düzenlenen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlenecek. Novada Outlet Söke'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek 23 Nisan Uçurtma Şenliği ve Çocuk Etkinlikleri 21 Nisan 2019 Pazar günü 14:00 ile 18:00 saatleri arasında Novada otoparkında yapılacak.


Sahne gösterileri, şişme oyun parkları, yüz boyama, balon katlama, palyaço ve süper kahramanlar gibi animasyon gösterilerinin yer alacağı etkinlik, çocuk şenliğine dönüşecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek uçurtma dağıtımı ve çocuk etkinliklerine çocuklar başta olmak üzere tüm Söke halkı davet ediliyor.

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