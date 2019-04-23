Söke Belediyesi'nden iki tiyatro ve bir sergi

Söke Belediyesi'nin üç farklı etkinliği ile Sökeliler sanatla buluşacak. İki tiyatro oyunu, birde çini sergisi gerçekleştirilecek.

“KOMİK PARA”

Söke Belediyesi tarafından Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile düzenlenen tiyatro kursunun oyuncuları iki perdelik komedi oyunu ile seyirci karşısına çıkıyor. Ray Cooney tarafından kaleme alınan, Haldun Dormen tarafından çevirisi yapılan ‘Komik Para' isimli oyunu Sermin Atik Arıkan yönetiyor. “Komik Para” adlı oyun 25 Nisan 2019 Perşembe günü saat 20.00'de Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonunda sergilenecek.

Söke'nin tarihi Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan Uzbek Konağı, Türk Kültürü'nün önemli sanat dallarından biri olan çini ile buluşuyor. Eda Taşyakan tarafından yapılan eserlerin yer alacağı ‘Ruh-i Revan' adlı çini sergisi 25 Nisan 2019 Perşembe günü saat 14.30'da açılacak.

Söke Belediyesi Gençlik Tiyatrosu Tayfun Türkili tarafından kaleme alınan ‘9 Canlı' adlı iki perdelik komedi oyununu sahneleyecek. Yönetmenliğini Sökeli genç tiyatrocu İsa Kır'ın yaptığı oyun 29 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 20.00'de Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonunda izleyicisi ile buluşacak.