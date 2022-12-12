Söke Belediyesi'nden karayoluna müdahale

Aşırı sağanak yağış Aydın'ın Söke ilçesinde etkili oldu. Söke-Aydın Karayolunun Sazlı ile Argavlı Mahalleleri arasında kalan yolun bir bölümü bir süre trafiğe kapandı.

Aşırı sağanak yağış nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklara Söke Belediyesi anında müdahale etti. Söke'ye bağlı Argavlı Mahallesi yakınlarında bir bölge, aşırı yağışlarla dağlardan gelen hafriyat nedeniyle sıkıntı yaşadı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Söke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü şantiye ekipleri tarafından iş makineleri ile müdahale edilirken, karayolu güvenli trafiğe tekrar açıldı. Çalışma esnasında Jandarma ve Bölge Trafik ekipleri de karayolunda tedbir aldı.