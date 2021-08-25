Söke Belediyesi'nden yüz yüze eğitim öncesi okullarda temizlik

Söke Belediyesi, 6 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki okullarda temizlik çalışması başlattı.

Söke Belediyesi Saha Ekipleri tarafından belirlenen program çerçevesinde, talep gelen okullarda temizlik çalışmaları başlatıldı. Okulların uzun süredir bakımsız kalan özellikle bahçe ve ortak kullanım alanlarında yabancı ot temizlikleri yapılıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasının çevresi de Söke Belediyesi ekiplerince temizlendi.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in talimatıyla başlatılan okul temizlik çalışmaları kapsamında ilçedeki tüm okulların bahçeleri yüz yüze eğitim için güvenli hale getiriliyor.