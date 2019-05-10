Söke Belediyesinin iftar sofrasına yoğun ilgi

İstasyon Caddesi Lima Restaurant (Sosyal Tesis) yanında gerçekleştirilen iftar sofrasına Sökeli vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Söke Belediyesi iftar sofrasının düzenlenmesinde hayırsever kurum ve şahıslar ile vatandaşlar arasında köprü görevini de üstleniyor. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel iftar sofrasına tüm vatandaşları davet ederken, katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Ramazan ayı içerisinde sabit iftar sofrasının yanı sıra bazı değişik yerlerde de aynı anda iftar yemekleri düzenleyeceklerini belirten Başkan Tuncel; “Belediye olarak hayırsever kurumlar ile şahıslar arasında köprü vazifesi de görüyoruz. Hayırseverlerin katkıları ile gerçekleşen iftar yemeklerimizi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun ilgi ve memnuniyet bizleri de mutlu ediyor” dedi.