Söke Borsa Başkanı Sağel'e 'Hizmet Şeref Ödülü' verildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 70'inci kuruluş yıldönümünde; 81 ilden gelen iş dünyasının temsilcileri Ankara'da Birlik Merkezi'nde buluştu. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Nejat Sağel beraberinde TOBB delegesi meclis üyeleri Mustafa Toyran ve Ahmet Başer ile katılım sağladı.

Türk iş dünyasının çatı kuruluşu TOBB'un 70. Yıl etkinliği buluşmasında 10-20-30 yıl görev yapmış delege ve genel sekreterlere hizmet şeref belgesi ve plaketleri takdim edildi. TOBB Genel Kurul delegeliği görevinde 10.ncu yılını tamamlayan Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Nejat Sağel de Hizmet Şeref Belgesi ve plaketini, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun elinden aldı.

Böyle bir ödül almanın memnuniyetini dile getiren Borsa Başkanı A. Nejat Sağel; “10 yılı aşkın süredir camiamıza hizmet etmekten onur duyuyorum” dedi.