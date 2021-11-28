Söke Çayı ıslah çalışmaları taşkını önledi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Söke Çayı'ndaki ıslah çalışmaları geçtiğimiz gün yağan yağışların ardından başarısını gözler önüne serdi.

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Söke Çayı'nda taşkınların önlenmesi ve tarım arazilerinin korunması amacıyla başlatılan ıslah çalışmalarında sona yaklaşıldı. Islah projesinin tamamlanmasıyla birlikte Söke ilçe merkezi ve 2 bin 360 dekar tarım arazisi taşkınlardan korunarak, vatandaşların can ve mal güvenliği sağlanacak. Ayrıca yapılan çalışmalar ile birlikte ilçe merkezi estetik bir görüntüye kavuşurken, vatandaşları rahatsız eden kötü koku ve görsel kirlilik de ortadan kaldırılacak.

Geçtiğimiz gün Söke genelinde etkili olan yağışların ardından deredeki su miktarı arttı. Artan miktara rağmen herhangi bir taşkın olmaması ise ıslah çalışmalarının başarısını adeta gözler önüne serdi. Çalışmaların etkisini göstermek adına sosyal medya hesabından paylaşım yapan DSİ 21 Bölge Müdürlüğü ise paylaşımında “Aydın Söke Çayı ıslah çalışması sonucu şehir merkezinin taşkınlardan korunması ile birlikte vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği de sağlanmıştır” ifadelerine yer verdi.