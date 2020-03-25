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Söke Çayı Islahı 1. Kısım Sözleşmesi imzalandı

Ocak ayı başında ihalesi yapılan Söke Çayı Islahı 1.

Kısım Yapım İşi ile ilgili ihaleyi alan yüklenici firma ile Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü arasında sözleşme imzalandı.


DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda; “Bölge Müdürlüğümüz ile Selim Sultan Parlak arasında ‘Aydın-Söke Çayı Islahı 1. Kısım' sözleşmesi 25.03.2020 tarihinde imzalanmıştır” denildi.


Yapılan açıklamada; sözleşme bedelinin 7 milyon 727 Bin 454 TL olduğu belirtilirken, işin süresinin 700 takvim günü olduğu ifade edildi.


Yapılan açıklamada; “Proje kapsamında Söke ilçe merkezinden geçen, Söke Çayı ıslah edilerek Söke ilçe merkezi ve 2 bin 350 dekar tarım arazisi taşkınlardan korunarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği temin edilmiş; ilçe merkezi estetik bir görüntüye kavuşması ve vatandaşlarımızı rahatsız eden kötü koku ve görsel kirlilik ortadan kalkmış olacaktır” açıklaması yapıldı.

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