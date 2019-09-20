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Söke Çevre Platformundan İklim Grevine Destek Çağrısı

Çeşitli sivil toplum örgütleri temsilcileri ve çevre gönüllülerinin bir araya gelerek oluşturduğu Söke Çevre Platformu, dünyada 150’den fazla ülkede 20-27 Eylül tarihleri arasında yapılacak İklim Grevine katılma çağrısı yaptı.

Çeşitli sivil toplum örgütleri temsilcileri ve çevre gönüllülerinin bir araya gelerek oluşturduğu Söke Çevre Platformu, dünyada 150'den fazla ülkede 20-27 Eylül tarihleri arasında yapılacak İklim Grevine katılma çağrısı yaptı.


Söke Belediye meydanında gerçekleşen kitlesel basın açıklamasında açıklamayı platform adına Söke Emekli-Sen Başkanı Celal Gümüş yaptı.


Dünyada yaşanan iklim krizine dur demek için yerkürenin her yerinde gencecik insanların sokağa çıktığını ve İklim Grevini başlattıklarını belirten Celal Gümüş; “20-27 Eylül tarihleri arasında okullarımızdan, iş yerlerimizden, evlerimizden sokağa çıkarak genç iklim grevcileri ile birlikte fosil yakıt çağının sonlanmasını isteyeceğiz. Hep birlikte alarm zillerini çalacağız. Hükümetlere artık hiçbir şeyin eskisi gibi gitmeyeceğini göstereceğiz. Yaşadığımız her alanda dünyanın en büyük iklim grevini gerçekleştirmek için herkese ihtiyaç var. İklimi değil, sistemi değiştirelim” dedi.

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