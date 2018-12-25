Söke CHP; “Partimiz her daim kalıcı, kişiler gelip geçicidir”

Gündemdeki konulara değinilen basın toplantısında İlçe Başkanı Suat Durukan açıklama yaparken, toplantıda Söke Belediye Başkan Adayı Levent Tuncel, Kadın Kolları Başkanı Nebihat Erten, Gençlik Kolları Başkanı Tolga Tosun da bulundu.

İlçe Başkanı Suat Durukan; yerel seçimlerde adaylarının Levent Tuncel olduğunu, yönetim kademesi olarak 15 yıldır Söke'de süregelen CHP iktidarının Levent Tuncel'le 5 yıl daha sürmesi için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini belirtti.

“Yerel seçim çalışmalarına başladık”

CHP Söke İlçe Başkanı Suat Durukan açıklamasında; “Önümüzde seçimlere 3 ay kaldı. Adayımızın ismi kesinleştiği andan itibaren kendisi ile seçim programı, yapılması gereken çalışmalar, seçimde izlenecek yöntem konularında sürekli görüş alışverişinde bulunduk. Burada Yönetim kadrosuna düşen görev; Başkan adayımızla birlikte tüm enerjimiz, gücümüzle çalışıp, girilmedik ev, sıkılmadık el bırakmamak üzere, önümüzdeki dönemde yapacağımız icraatları anlatıp oy istemek, partililerimize düşen görev, bizlerle birlikte çalışmalara katılıp, Partimize, Başkanımıza, Adayımıza, Yöneticilerimize sahip çıkmak olacaktır” dedi.

“CHP Gönüllüleriyiz”

Kendilerine yönelik özellikle sosyal medya üzerinden yapılan eleştirilere de cevap veren Suat Durukan; “CHP içindeymiş gibi görünüp, işleri güçleri kendi çevrelerinde, sosyal medyada Yöneticileri aleyhinde atıp tutup, yazılar yazmak olan bir grup var. Bizim kararlı duruşumuz sebebiyle menfaatlerinin tehlikeye girdiğinin anlayan bu edepsizler, enerjimizi azaltıp bizi yıldırmak istiyorlar. Bunlar için CHP'nin Söke'de, Büyükşehirde seçimi kazanmasının ya da kaybetmesinin bir önemi yok. Bu tavırlarıyla nereye hizmet ettiklerini hala anlamayan, böyle yaparak seçimi kazanacaklarını zanneden zeka yoksunu bu kişileri seçimde yaşanacak her türlü olumsuzluğun sorumlusunun kendileri olacağı konusunda uyarıyorum" dedi.

Şu ana kadar kendilerine Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran ile meclis üyeleri Fahri Sivrioğlu ve Hüsamettin Yaman'ın istifalarının ulaştığını belirten Suat Durukan; “Belediye başkanımız Sayın Süleyman Toyran'ın noter kanalıyla göndermiş olduğu CHP'den istifa mektubunu öğrenmiş bulunuyoruz. Adayımız Levent Tuncel ile birlikte tam bir ekip çalışması yaparak Söke'de Halkçı Belediye bayrağını dalgalandırmaya devam edeceğiz. CHP Söke'de Belediye seçimlerini kazanacaktır” diye konuştu.