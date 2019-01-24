Söke CHP, Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan'ı Unutmadı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söke İlçe Yönetimi, 26 yıl önce katledilen gazeteci-yazar Uğur Mumcu ve 18 yıl önce şehit edilen emniyet müdürü Gaffar Okkan'ı unutmadı.

İlçe merkezinde basın toplantısı düzenlenirken, CHP Söke İlçe Başkanı Hüseyin Akkaya basın açıklaması yaptı. Toplantıda ilçe yönetim kurulu üyeleri, Kadın Kolları Başkanı Müjgan Dalgıç ve Söke Belediye Başkan Adayı Levent Tuncel de bulundu.

Yapılan basın açıklamasında; “Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Turan Dursun, Bahriye Üçok, Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı; aydınlık gelecek, demokrasi ve tam bağımsız Türkiye umudu uğruna öldürüldüler. Uğur Mumcu; ulaştığı belgeleri açıklayabilen, ülkede ve bölgede yaşanan olaylar hakkında çözümlemeyle doğru tespitler yapabilen cesur bir gazeteciydi. Diğer taraftan terör örgütlerine verdiği mücadele, görev yaptığı doğu ve güneydoğuda halkçı tavırlarıyla dikkat çeken Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın da bugün ölümünün 18. Yıldönümü. 2001 yılında acı bir tesadüfle yine bir 24 Ocak günü Diyarbakır'da şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı da saygıyla anıyoruz. Usta gazeteci Uğur Mumcu ile Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerini anarken; asıl yapılması gerekenin onlarla özdeşleşmiş kavramları anlamak, bu kavramları sahiplenmek, en önemlisi soran ve sorgulayan bir toplum olmamız gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

CHP Söke Belediye Başkan Adayı Levent Tuncel ise “Bu türlü cinayetlerin üzeri faili meçhul diye kapatılamaz. Failleri mutlaka ortaya çıkarılmalıdır” dedi.