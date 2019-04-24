Söke CHP yoluna Mesut Atakan'la devam edecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söke İlçe Örgütünde Hüseyin Akkaya'nın istifasının ardından boşalan ilçe başkanlığı görevi için ilçe yönetim kurulu olağanüstü toplantı ile yeni başkanını belirledi.

Mesut Atakan ve Muammer Akmazlar'ın aday olduğu ilçe başkanlığı görevine Mesut Atakan seçildi. Yeni görevlendirmeyle örgütten sorumlu başkan yardımcılığına Ali Kemal Özcan, ilçe sekreterliğine Evrim Tuncer getirildi.

Söke CHP'nin yeni Başkanı Mesut Atakan ilk mesajında; "Görev yaptığımız süre içinde CHP Söke İlçe Başkanımız Hüseyin Akkaya ve yönetim kurulu arkadaşlarım ile Söke için, CHP için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bunu parti çalışmalarımızı takip eden, çalışmalarımıza katkı koyan üyelerimiz yakından bileceklerdir. Sökemizde ve Aydınımızda seçimleri yüksek bir oy farkı ile kazanarak, iyi bir başarı elde ettik. Söke İlçe Başkanımız Hüseyin Akkaya'nın istifasından sonra, Yönetim Kurulu olarak aramızdan bu onurlu görevi yürütmesi üzerine bir oylama gerçekleştirdik. Oylama da yönetim kurulu arkadaşlarımın destekleriyle İlçe Başkanı olarak bayrağımızı teslim aldım. Emek ve alınterinin en somut halini gösteren, bir dönem daha Söke'mizde seçim kazanılmasını sağlayan Sayın Hüseyin Akkaya'ya çok teşekkür ederim. Cumhuriyet güneşini tam anlamıyla hissettiğimiz bu dönemde kaldığımız yerden çoğulcu katılım ve ortak akılla çalışmalarımıza devam edeceğiz" sözlerine yer verdi