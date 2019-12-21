S?ke CHP'de Ali Kemal ?zcan g?ven tazeledi

Mevcut Ba?kan Ali Kemal ?zcan ve Adalet ?opur'un il?e ba?kanl??? i?in yar??t??? se?imin sonunda kazanan ?zcan oldu.

Saray d???n salonunda ger?ekle?en kongreye CHP PM ?yesi ve Ayd?n Milletvekili Av. B?lent Tezcan, Ayd?n Milletvekilleri Av. S?leyman B?lb?l ve H?seyin Y?ld?z, CHP Ayd?n ?l Ba?kan? Ali ?ank?r, Ayd?n B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? ?zlem ?er?io?lu, S?ke Belediye Ba?kan? Levent Tuncel ba?ta olmak ?zere ge?mi? d?nem milletvekilleri, belediye ba?kanlar? ve il?e ba?kanlar?, ?evre il?e CHP il?e ba?kan ve y?neticileri ile davetliler ve delegeler kat?ld?. S?ke ?Y? Parti ?l?e Ba?kan? ?a?lar ?elikez ve y?netim kurulu ?yeleri de kongrenin ba?lang?c?nda yer alarak, hay?rl? olsun temennilerini iletti.

S?ke CHP ?l?e Kongresinde divan ba?kanl???n? CHP ?zmir Milletvekili ?zcan Pur?u yaparken, divan katipliklerini S?ke ?l?e Kad?n Kollar? Ba?kan? M?jgan Dalg?? ve Gen?lik Kollar? Ba?kan? Mustafa Kemal ?ak?r yapt?.

Sayg? duru?u ve istiklal mar??n?n ard?ndan g?ndemde yer alan faaliyet ve mali rapor okunarak genel kurulun oyuna sunuldu. ?l?e y?netimi ve raporlar genel kurula kat?lanlarca oy birli?i ile ibra edildi.

Genel kurulda CHP Ayd?n il Ba?kan? Ali ?ank?r, Ayd?n B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? ?zlem ?er?io?lu, CHP Ayd?n Milletvekilleri B?lent Tezcan, S?leyman B?lb?l ve H?seyin Y?ld?z konu?ma yapt?.

Yap?lan konu?malar?n ard?ndan se?imlere ge?ildi. Toplam 327 delegesi bulunan S?ke CHP'de ger?ekle?en genel kurulda Ali Kemal ?zcan ?beyaz', Adalet ?opur ise ?k?rm?z?' liste ile yar??t?. Yap?lan se?imde toplam 265 oy kullan?ld?. Ali Kemal ?zcan'?n beyaz listesi 235 oy al?rken, Adalet ?opur'un k?rm?z? listesi 29 oy ald?. Bir oy ge?ersiz say?ld?

Yakla??k 11 ay ?nce atama y?netimde yer alan gelinen s?re?te iki il?e ba?kan?n?n istifas?n?n ard?ndan, il?e y?netim kurulunun kendi aras?ndan ba?kanl??a getirdi?i Ali Kemal ?zcan; bu kez delegelerin verdi?i kararla il?e ba?kanl??? koltu?una oturdu. Yap?lan se?imde CHP S?ke ?l?e Ba?kanl???na Ali Kemal ?zcan se?ilirken, y?netim kurulunda Sayime Cant?rk, Feridun Co?kunkan, Yal??n De?erbilir, Aylin ??g?ren, Cihan Karaa?a?l?, Halil Kara?olak, ?adiye Kirac?o?lu, Mustafa Nalbant, Tevfik ???n?, Fazl? ?ngel, ?lkyaz ?zat, Hilali ?enol, Nursen Tun?, Kaya Tunta?, Nurten Yava?, Halil Y?ld?r?m yer alan isimler oldu.

?l?e Kongresinde il kongresinde oy kullanacak delegeler de belirlendi.

Adalet ?opur'un listesinde yer alan isimlerse ??yleydi: G?rcan Ayd?n, Hasan Bekte?, Tayfun Dalbudak, Halil Dinger, Kaz?m Er, Asuman Kaftan, Aybike Sevi Karayel, ?zden Mu?lu, G?nnur ?zgen, G?lseren Savran, Hatice Savran, Zeynep Sungurhan, T?rkan ?enyener, ?brahim Tahta ve ?brahim Y?lmaz.