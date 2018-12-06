Söke CHP'den dayanışma etkinliği

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söke İlçe Yönetimi tarafından düzenlenen etkinlikte CHP'nin 4 Söke Belediye Başkan aday adayı bir araya geldi.

Söke CHP'nin Belediye Başkan aday adayları Süleyman Toyran, Efkan Ceylan, Levent Tuncel ve Erkan Polat'ın bir araya geldiği toplantıda İlçe Başkanı Suat Durukan ve ilçe yöneticileri, Kadın Kolları Başkanı Nebihat Erten ve Gençlik Kolları Başkanı Tolga Tosun bulundu.

CHP Söke İlçe Başkanı Suat Durukan yaptığı açıklamada; “Birlik beraberlik içerisinde, kırgınlıklara küskünlüklere yer vermeden bize yakışır şekilde seçim atmosferi yaşıyoruz. Aday adaylarımız birbirleriyle centilmence bir yarış içerisindeler. Yakın zamanda adayımız netleşecek. Aday belirlendikten sonra da yine bize yakışan şekilde adayımız ve ilçe yönetimimiz öncülüğünce seçim çalışmalarımıza başlayacağız. Eminim ki aday adaylarımız da yine bütün güçleriyle adayımıza destek vereceklerdir. Bu atmosferle birlikte seçimi Söke'de yine kazanacağız. Birlik ve beraberliğimizi, bütünlüğümüzü göstermek adına böyle bir kahvaltılı toplantı düzenledik” dedi.