Söke CHP'den Muhtarlara ziyaret turu

Seçim sonrasında görevlerine yeniden seçilerek güven tazeleyen Söke ilçesinin merkez mahalle muhtarları Zeki Acet (Atatürk), Ali Kemal Karabıyık (Cumhuriyet), Öncer Aşçı (Çeltikçi), Ahmet Yöntem (Fevzipaşa), Mehmet Arı (Kemalpaşa), Galip Hanaylı (Konak), Hüseyin Yörük (Yenicami) ve Mehmet Dikici (Yenikent) ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Merkez mahalle muhtarları ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak sorun ve taleplerle ilgili notlar aldıklarını belirten CHP Söke İlçe Başkanı Mesut Atakan; “Muhtarlarımza ziyaretlerimizle ‘Hayırlı olsun' dedik. Vatandaşlarımızın sorunlarını yakından takip eden ve sorunların çözümleri için gerekli çalışmaların yapılması hakkında fikir üreten muhtarlarımız yerel yönetimlerin yapı taşlarıdır. Vatandaşlarımızın çalacakları ilk kapı muhtarlıklarımızdır. Bizlerde gerçekleştirdikleri çalışma ve projelerde muhtarlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.