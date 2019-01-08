Söke CHP'ye yeni kadın kolları yönetimi

Geçtiğimiz günlerde ilçe yönetim kurulu ile birlikte istifa eden kadın kollarının yerine yeni kadın kolları yönetiminin atanması yapıldı. Söke İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na gönderilen atama yazısında, "07.01.2019 tarihli 195 sayılı karara istinaden Söke İlçe Kadın Kolları Başkanı olarak Müjgan Dalgıç atanmıştır." denildi. Müjgan Dalgıç başkanlığındaki Söke CHP'nin yeni kadın kolları yönetimi şu isimlerden oluştu: Yeşim Yılmaz, Zülfi Yayla, Emine Yılmaz, Ayşe Yaran, Şadiye Kiracıoğlu, Nejla Baştuğ, Birgül Kaya ve Nermin Yoltay.