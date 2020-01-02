İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Söke' de kariyer planlaması ve bilişim zirvesi düzenlendi

Adnan Menderes Üniversitesi UNİAK Topluluğu’nun organizasyonuyla Söke İşletme Fakültesinde düzenlenen “Kamu ve Özel Sektörde Kariyer Planlaması Yönetişim ve Bilişim Zirvesi Etkinliği” gerçekleşti.

Adnan Menderes Üniversitesi UNİAK Topluluğu'nun organizasyonuyla Söke İşletme Fakültesinde düzenlenen “Kamu ve Özel Sektörde Kariyer Planlaması Yönetişim ve Bilişim Zirvesi Etkinliği” gerçekleşti.


Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç'in moderatörlüğünü yaptığı panelde, Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu, ADÜ Teknopark Genel Müdürü ve İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Cemal İyem, INSOFTPRO AŞ Genel Müdürü Aydın Gökyiğit konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacılar, kendi kariyer hikayelerinin yanında, kamu ve özel sektörde kariyer imkanları, girişimcilik, kariyer planlamasında dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgiler verdiler. Etkinliğe akademik personel, lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile misafirler katılım gösterdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.