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Söke Devlet Hastanesi'nde Kovid-19 alanı oluşturuluyor

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde Kovid-19 hastalarının müşahede altında tutularak tedavilerinin yapılması için yeni bir alan oluşturuluyor.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde Kovid-19 hastalarının müşahede altında tutularak tedavilerinin yapılması için yeni bir alan oluşturuluyor.


Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne başvuran Kovid-19 tanı bulgularına göre Kovid-19 şüphesi bulunan hastaların müşahede de tutulabileceği hastanenin ana girişlerinden tamamen ayrı yeni Kovid-19 alanı için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yeni oluşturulacak alan ile Kovid-19 dışında başka hastalık tanıları ile hastaneye başvuran hastaların korunması ve Kovid-19 olası-şüphesi ile gelen hastaların en iyi ve en hızlı bir şekilde tanı ve tedavileri almaları sağlanacak.

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