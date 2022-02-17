İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Söke Devlet Hastanesi'ne yeni diyaliz cihazları kazandırıldı

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nün desteği ile Sağlık Bakanlığı tarafından 2 adet diyaliz cihazı gönderildi.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nün desteği ile Sağlık Bakanlığı tarafından 2 adet diyaliz cihazı gönderildi.



Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 2 adet diyaliz cihazı ulaştı. Yeni gelen cihazlar ile birlikte hastanedeki diyaliz cihazı sayısı 17'ye yükseldi. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Hastanemiz Diyaliz Ünitesine İl Sağlık Müdürlüğümüzün desteği ile Bakanlığımız tarafından 2 adet Diyaliz cihazı gönderilmiş olup 17 diyaliz cihazı ile hizmet verebilir duruma gelmiştir. Ayrıca 2 adet diyaliz cihazı da; cihazların gerekli alt yapısı hazırlanarak Genel Yoğun Bakım ve Acil Yoğun Bakım birimlerinde yatan hastalarımıza yerinde diyaliz hizmeti vermektedir" denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.