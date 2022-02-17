Söke Devlet Hastanesi'ne yeni diyaliz cihazları kazandırıldı

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nün desteği ile Sağlık Bakanlığı tarafından 2 adet diyaliz cihazı gönderildi.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 2 adet diyaliz cihazı ulaştı. Yeni gelen cihazlar ile birlikte hastanedeki diyaliz cihazı sayısı 17'ye yükseldi. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Hastanemiz Diyaliz Ünitesine İl Sağlık Müdürlüğümüzün desteği ile Bakanlığımız tarafından 2 adet Diyaliz cihazı gönderilmiş olup 17 diyaliz cihazı ile hizmet verebilir duruma gelmiştir. Ayrıca 2 adet diyaliz cihazı da; cihazların gerekli alt yapısı hazırlanarak Genel Yoğun Bakım ve Acil Yoğun Bakım birimlerinde yatan hastalarımıza yerinde diyaliz hizmeti vermektedir" denildi.