Söke Dünya Pamuk Günü'nde büyük buluşmaya hazırlanıyor

Aydın'ın Söke ilçesi, Dünya Pamuk Günü'nde büyük bir ulusal organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Söke Ticaret Borsası, Ulusal Pamuk Konseyi, İzmir ve Aydın Ticaret Borsaları, Ege İhracatçılar Birliği, Ege Giyim Sanayiciler Derneği, İPUD ve Söke Ziraat Odası'nın koordinatörlüğünde gerçekleşecek etkinlik 7 Ekim'de Söke'de yapılacak. Türkiye'nin pamuk ambarı Söke'de festival havasında gerçekleştirilecek dev organizasyon için hazırlıklar şimdiden başlarken, heyecanı da başladı. Yapılacak etkinliğe Türkiye'de pamuk sektörü içinde bulunan tüm kurum ve kuruluşlar davet edilecek.

Koordinasyonun içinde yer alan Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Nejat Sağel, Söke Borsa Genel Sekreteri Hülya Erman Aydoğan, Ulusal Pamuk Konseyi Genel Sekreteri Ünal Evcim, İzmir Ticaret Borsası Araştırma ve Piyasa Geliştirme Müdürlüğü yönetmeni Dr. Kenan Keskinkılıç Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'i ziyaret etti. Yapılacak dev organizasyonla ilgili Başkan Tuncel'e bilgilendirmede bulunan heyet, Söke Belediyesi'nden destek istedi. Yapılan ziyarette Söke Belediye Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Dr. Mustafa İberya Arıkan da bulundu.

Başkan Tuncel, Söke ve Söke pamuğunun tanıtımıma büyük katkı sağlayacak etkinlik için ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını iletti.

7 Ekim Dünya Pamuk Günü'nde Türkiye'nin pamuk ambarı Söke'de büyük bir etkinlik gerçekleştirecek olmanın heyecanını şimdiden yaşadıklarını belirten Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Nejat Sağel; “Hazırlıklarımıza başladık. Pamuk gününü Söke Ovası gibi değerli bir noktada, ülkedeki tüm bileşenlerle birlikte kutlayacağız. Burada en büyük amaçlarımızdan biri Söke ve kalitesi ile adından her zaman söz ettiren Söke pamuğunun tanıtımına da katkı sağlamak” dedi.