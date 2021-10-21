Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi 'Anne Dostu Hastane' unvanı aldı

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, hayata geçirdiği uygulamalarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından 'Anne Dostu Hastane' unvanına layık görüldü.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığınca yürütülmekte olan 'Anne Dostu Hastane Programı' programı doğrultusunda, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, anne ve anne adayları için mahremiyete dayalı tek kişilik travay, doğum, lohusa odalarında (TDL) gebelerin kendilerini ev ortamında rahat hissedebilmeleri, hareket özgürlüğü sağlamalarına yönelik istediği uygun bir refakatçi ile kalabilecekleri alanlar oluşturuldu.

Anne Dostu Hastane Programı kapsamında gerekli tüm eğitimleri alan nitelikli sağlık personeli ile anne sağlığı hizmetlerinin niteliği ve niceliği arttırılarak anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını sağlayan Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, 18-19 Ekim tarihlerinde Sağlık Bakanlığı'ndan bir heyet tarafından değerlendirildi. Yapılan değerlendirme neticesinde hastane 'Anne Dostu Hastane' olmaya hak kazandı.