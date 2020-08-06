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Söke Garı'nın 150 yıllık kantarı 5 yıl sonra geri geldi

1800’lü yılların sonunda yapımına başlanılan ve Türkiye’nin ilk demiryolu hattı olma özelliği taşıyan Söke-İzmir demiryolu hattının en batı ucunda bulunan Söke Tren Garı; 2015 yılında yerinden sökülen tarihi kantarına yeniden kavuştu.

1800'lü yılların sonunda yapımına başlanılan ve Türkiye'nin ilk demiryolu hattı olma özelliği taşıyan Söke-İzmir demiryolu hattının en batı ucunda bulunan Söke Tren Garı; 2015 yılında yerinden sökülen tarihi kantarına yeniden kavuştu.


18 Mart 2015 tarihinde yaklaşık 150 yıl sonra yerinden sökülen İngiliz şirket tarafından yapılan kantar; beş yıl aradan sonra yeniden yerine monte edildi.


Tarihi kantar, Söke Tren Garında başlatılan yenileme çalışmaları nedeniyle, beş yıl önce sökülerek İzmir Selçuk Çamlık Tren Müzesine götürülmüştü.

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