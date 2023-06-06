Söke Halk Eğitim bu yıl 25 bin kursiyere ulaştı

Hayat Boyu Öğrenme' haftası etkinlikleri çerçevesinde Söke Halk Eğitim Merkezi, yılsonu etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte yıl boyunca açılan kurslarda üretilen el emeği eserler sergilenirken, müzik konserleri ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Etkinliğe Söke İlçe Kaymakam Vekili Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Söke Belediye Başkan Vekili Veli Devrim Yerli, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı başta olmak üzere davetliler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını Söke Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Çevik yaptı. Hedeflerinin çözüm odaklı değişim ve gelime açık toplumsal mutluğu hedef alan iletişim ve sosyalliği gelişmiş bir kurum olmak olduğunu ifade eden Hakan Çevik, 2022-2023 eğitim öğretim yılında açılan kurslarla ilgili bilgiler verdi.

Hakan Çevik, Söke Halk Eğitim Merkezi olarak 951 kurs açarak, 25 Bin 721 kursiyere ulaştıklarını söyledi. Çevik konuşmasında, kurs açma ve kursiyer bakımından hem Aydın ili, hem de Türkiye ortalamasının üzerinde olduklarını belirtti.

"Halk Eğitim kursları bir terapi"

Günümüzde özellikle büyük şehirlerde insanların kalabalıklar içinde yalnızlık yaşadıklarına dikkat çeken Kaymakam Sadettin Yücel konuşmasında, kursların adeta terapi olduğunu söyledi. Kursların sosyalleşme, üretme ve yeteneklerin ortaya çıkmasındaki faydalarına değindi.

Konuşmaların ardından okuma-yazma kursuna katılan kursiyerlere belgeleri verilirken, halk eğitim merkezi bünyesinde açılan Halk oyunları, müzik, plates ve zumba kursları öğrencilerinin gösterileri yer aldı. Dikiş kursu kursiyerlerinin eserlerinin yer aldığı defile de yapılırken, katılımcılar açılan kurslara ortaya çıkan eserlerin yer aldığı stantları gezdi.