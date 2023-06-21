İhlas Haber Ajansı

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Söke Hayvan Pazarı'nda satıcılar müşterilerini bekliyor

Aydın’ın Söke ilçesinde kurulan hayvan pazarına kurbanlıklar gelmeye başlarken, kurbanlık satıcıları müşterilerini beklemeye başladı.

Aydın'ın Söke ilçesinde kurulan hayvan pazarına kurbanlıklar gelmeye başlarken, kurbanlık satıcıları müşterilerini beklemeye başladı.



Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban satıcıları da pazar yerlerindeki yerlerini almaya devam ediyorlar. Hayvan sahipleri eski yıllar göre durgunluğa dikkat çekerken, maliyetlerin yüzde 500 arttığını söyledi. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde Söke'de kurbanlık satışı için gelmeye başlayan hayvan sahipleri, "Kurban Bayramına yaklaşık 6 gün kaldı. Ancak görüldüğü gibi ortalık bomboş. Hayvan pazarı gerçekten boş, gençmiş yıllarda birkaç hafta kala hareketlilik başlardı. Bu durum üzücü. Buraya büyük ümitlerle geldik. Hafta sonu bir hareketlenme olur diye umuyoruz. Kurbanlıklarımız şu anda en düşük koyun, koç fiyatları 7 ila 8 bin TL'den başlıyor. En yüksek 14 bine kadar çıkıyor" dedi.

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