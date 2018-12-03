Söke İlçe Güvenlik Kurulu'nun gündemi 'Eğitim' oldu

Her ay periyodik olarak yapılan ilçe güvenlik kurulu Aralık ayı toplantısı ilçe kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirildi. Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu başkanlığında yapılan toplantıya Garnizon Komutanı Pers. Alb. Hasan İhsan Kızgınçelik, İlçe Emniyet Müdürü Yalçın Şipal, İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan başta olmak üzere daire müdürleri, çeşitli kurumların temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Geçen ayın toplantısında gündeme gelen ve sonrasında ilgili kurumlarca yapılan çalışmalara değinen Kaymakam Kurtbeyoğlu; “Geçtiğimiz toplantıda özellikle kaldırım işgalleri ve yanlış parklar gündeme getirilmişti. Bu konuda gerek trafik ekipleri gerekse Büyükşehir Belediyesi ve Söke Belediye ekipleri yaptıkları çalışmaları tarafımıza bildirdi. 35 araca yanlış parktan dolayı 3 bin 780 TL ceza uygulanmış. Hurda görünümlü, trafikte kaydı bulunan 8 araç Söke Belediyesi tarafından kaldırılmış. İlçe trafik ekipleri tarafından 45 noktada kaldırım işgallerine müdahale edilmiş” dedi.

“Eğitim Projeleri tanıtıldı”

Gerçekleşen toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Söke Tarımsal Eğitim ve Hizmetiçi Eğitim Müdürlüğü (TAYEM) tarafından faaliyetleri ile ilgili sunum yapıldı. Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 25 ayrı projenin tanıtımı gerçekleştirildi. İlçe Güvenlik toplantısında eğitim faaliyetleri ile ilgili sunumu özellikle yaptıklarını belirten Kaymakam Kurtbeyoğlu; “Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak, uyuşturucu ile mücadele için eğitim projeleri önemli. Bu anlamda 25 ayrı proje yürütülüyor. Bu türlü projeler oldukça çocuklarımız derslerinde, sosyal yaşamlarında daha başarılı olacaklar. En önemlisi mutlu olacaklar. Çocuklarımızın spor, müzik, edebiyat gibi alanlarda etkin olmalarını arzu ediyoruz. Bu projelerde yer alan ve katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.