Söke, İon Kentler Birliği içinde yerini aldı

Sınırları içerisinde Priene ve Myus gibi önemli antik kentleri barındıran Aydın'ın Söke ilçesi, 12 İyon kentini kültür rotası üzerinden bir araya getirerek bir tarihin yeniden hayat bulması amaçlanan İon Kentler Birliği içindeki yerini aldı.

12 İyon kentini kültür rotası üzerinden bir araya getirerek bir tarihin yeniden hayat bulması amaçlanan İon Kentler Birliği Projesi'nin lansmanı İzmir'in Seferihisar ilçesi Teos Antik Kenti'nde gerçekleştirildi. İon Antik Kentler Birliği Kolophon (Menderes), Miletos (Didim), Myus (Söke), Priene (Söke), Ephesos (Selçuk), Lebedos (Seferihisar), Teos (Seferihisar), Klazomenai (Urla), Erythrai (Çeşme), Phokaia (Foça), Samos (Samos), Chios (Sakız) şehirlerinden oluşuyor. Sınırları içerisinde Priene ve Myus gibi önemli antik kentleri barındıran Söke de birlik içindeki yerini aldı. Seferihisar Belediyesi'nin ev sahipliğinde Teos Antik Kenti'nde gerçekleşen proje lansmanına Söke Belediyesi de katıldı. Söke Belediyesi'nin açtığı stantla yer aldığı etkinliğe Söke Belediye Başkan Vekili Veli Devrim Yerli, Söke Belediyesi Kültür Komisyonunda yer alan meclis üyeleri Yasemin Gürsoy, Neslihan Koyuncuoğlu ve Sanem Saydam, Söke Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Batir, belediyenin teknik personeli ile Priene kazı ekibi yer aldı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin konuşmasında, İyon Kentler Birliği projesi ile tarihteki 12 İyon kentini kapsayan turizm rotası oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Projenin Ege'nin iki yakasını bir araya getireceğini dile getiren Başkan İsmail Yetişkin, projeye destek veren ve içerisinde yer alan tüm belediyelere teşekkür etti.

İon Kentler Birliği içerisinde yer almaktan mutluluk duyduklarını ve projenin kendilerini heyecanlandırdığını belirten Söke Belediye Başkan Vekili Veli Devrim Yerli; “12 iyon kentinin bir kültür rotası üzerinden her kentin bir destinasyon oluşturacak şekilde ele alınması, tıpkı Likya Yolu gibi, Troya Kültür yolu Festivali gibi yakın zamanda tanınan ve ilk akla gelen rotalardan biri olacağı inanıyorum. Bu açıdan Ege Kıyılarında ve bölgemizde turizmi yeniden şekillenmesine olanak sağlayacağı şüphesiz. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan, 12 iyon kentinin dini ve siyasi merkezi olan “Panionion” içerisinde bulunduğu ve sahip olduğu şehir planlama sistemi ile günümüz kentlerine hala model olmaya devam eden Priene. Menderes Nehriyle suyun getirdiği medeniyetle oluşan kültür havzası içerisinde yer alan Myus. Her anlamda insana, ekonomiye, mekan ve yaşam kalitesine yönelik çalışmalarla katkı sağlamak Sökemiz için bizlere düşen temel görevdir. Yaşadığımız ve paylaştığımız bu bereketli coğrafyayı ‘Gökyüzü altındaki en güzel yeryüzü' olarak tanımlayan Antik Yunan tarihçisi Herodot'un sözlerinden yola çıkarak, yapılacak bu projenin aynı zamanda uluslararası alanda sağlayacağı işbirliği sayesinde; dostluklar gelişecek ve paylaşım artacak, hem yerel yönetimlere, hem de bölgede yaşayan halka ekonomik fayda sağlayacak, küresel ve yerel ölçekte farkındalık oluşmasına katkı sağlayacaktır. Seferihisar Belediyesine; çocuklarımız için bir gelecek, gençlerimiz için ilham kaynağı olacak böylesine kıymetli bir projeye öncülük ettiği için kendim ve şehrim adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Proje lansman etkinliğinde konuşmaların ardından Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tarafından ‘kentlerin kapılarının birbirine açılacağını' sembolize eden temsili anahtarları, kentlerin belediye başkanları ve temsilcilerine takdim etti. Törenin ardından Teos Antik Kenti'nin büyüleyici atmosferinde sanatçı Fazıl Say, eserleriyle katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.