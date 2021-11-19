Söke İşletme Fakültesi öğrencileri, Tarihi Basma Fabrikası'nı gezdi

Dr. Emre Zeren nezaretinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Sümerbank Basma Fabrikası içinde bulunan ADÜ Sümer Kampüsü'nün konuğu oldu.

1937 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat katılımıyla açılan Sümerbank Basma Fabrikası'nı gezen öğrenciler, tarihi alan ile ilgili çok faydalı bilgiler edindiler. Sümer Kampüsü Koordinatörü Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu ve İdari Amiri Cemal Fillikçioğlu tarafından bilgilerin verildiği teknik gezide öğrenciler, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan atılımlarla ilgili yerinde öğrenmenin keyfini yaşadı.

Sökeli öğrenciler daha sonra yine 1931 yılında yapılan ve Türkiye'nin ilk betonarme köprüsü olma özelliğini taşıyan Menderes Köprüsü'nü görmelerinin ardından; Nazilli ilçesine bağlı Esenköy'de yer alan ‘Arpaz Kalesi' diğer adıyla ‘Arpazlı Hacı Hasan Bey Konağı'nı ziyaret etti.

Söke İşletme Fakültesi Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emre Zeren, “Öğrencilerimizle birlikte Büyük Önder Atatürk'ün açtığı, bölge ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan, Nazilli'nin adını tüm Türkiye'ye duyuran, insanların burada çalışmaktan şeref ve gurur duyduğu bir yeri tanıdık. Çok mutlu olduk. Cumhuriyet'in kazanımlarını yerinde görme fırsatımız oldu. Öğrencilerim ve benim ortak düşüncem buranın bir an evvel sanayi müzesi haline getirilmesi şart. Tüm yerel ve genel unsurların bir araya gelerek burayı ülke turizmi ve dünyanın bilgisine sunmalıdır” dedi.

“Söke Belediyesi'ne teşekkür”

Doç. Dr. Emre Zeren konuşmasının devamında, “Katkıları için Söke Belediyesi'ne ayrıca teşekkür etmek gerekiyor. Öğrencilerimizin eğitimi ve bulundukları coğrafyanın değerlerini tanımaları açısından gerçekleştirdiğimiz bu gezi için bir sözümüzün karşılığında hemen destek verdiler. Bu bizim için çok değerli. Söke Belediyesi'ne bu anlamda özellikle teşekkür ediyorum” dedi.