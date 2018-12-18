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Söke İşletme Fakültesi'nde ‘Başarı' konuşuldu

Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesinde Enderun Topluluğunca düzenlenen Yıldırım Bayezid Üniversitesi öğretim üyesi Prof.

Dr. Güven Çankaya'nın konuşmacı olarak katıldığı “Başarı” konu başlıklı söyleşi düzenlendi.


Söyleşiye Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.


Söyleşide Çankaya, başarıya giden yol, başarı önündeki engeller, hedef koymak, inanmak gibi kavramlarla nasıl başarılı olunabileceğini Türk ve dünya tarihinden önemli isimler ve olaylar üzerinden anlattı.


Söyleşi sonunda Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. F. Neval Genç tarafından Prof. Dr. Güven Çankaya'ya teşekkür plaketi verildi.

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