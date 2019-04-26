Söke İşletme Fakültesinde kariyer günü düzenlendi

Tüm gün süren etkinlikle öğrenciler, uluslararası ve ulusal ölçekte faaliyet gösteren şirket temsilcileri ile tanışma, yüz yüze görüşmelerle iş başvurusu yapma ve konuşmacıların mesleki deneyimlerinden faydalanma fırsatı elde ettiler.

İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç açılış konuşmasında; bu yıl kapsamlı şekilde ilki gerçekleştirilen ve gelenekselleşmesini planladıkları etkinliğin üniversite-sanayi işbirliğini, eğitim-istihdam ilişkisini kurmak anlamından önemli bir başlangıç adımı olduğunu söyledi. Dekan Genç, katılım gösteren 15 önemli firma ile mülakat ve iş başvurusu yapma fırsatının öğrenciler tarafından en iyi şekilde değerlendirmesini önerdi.

Etkinlikte Migros Ege Bölgesi İnsan Kaynakları Direktörü Pınar Başkaya, Ülkerler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Ülker, Noordzee Fabrika Müdürü Yahya Şentürk, Yirmibeş Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yirmibeş, İçebakış Psikolojik Danışmanlık Sirketi kurucusu Yasemin Ateş ve Söke OSB Yönetim Kurulu Danışmanı Soner Esinbay konuşmacı olarak yer aldı.

Kariyer gününde Nordzee, SÖKTAŞ, Ülkerler Grup Caprica Deluxe Wellness&Spa, Otel, Karaoğlu Ziraat Aletleri, Yirmibeş Yazılım ve Danışmanlık, İçebakış Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri, Migros, Qua Granite, CLC World Resort Hotels, Turcell, Altınöz, Carrefour gibi uluslararası ve ulusal firma yetkilileri ile öğrenciler iş görüşmeleri ve başvuruları yapma imkanı buldular.

Kariyer gününe Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay, Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel, Söke ISKUR müdürü Tuncay Özdemir, ilçe müdürleri, öğretmenler, öğretim üyeleri ve öğrenciler yoğun katilim gösterdi.