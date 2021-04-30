Söke İşletme Fakültesi'nde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konuşuldu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi tarafından düzenlenen ‘Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Mevcut Durum: Gelecek İçin Neler Yapılmalı?' başlıklı söyleşi çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Moderatörlüğünü Söke İşletme Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden Dr. Eren Alper Yılmaz'ın yaptığı Kent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Örmeci'nin konuşmacı olarak yer aldığı söyleşiye; Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Pınar Zarif Tapkan, Doç. Dr. Aydın Gersil, Dr. Öğr. Üyesi Alper Yılmaz, Araş. Gör. Ahmet Akbulut ve İstanbul Kent Üniversitesi öğretim üyelerinin yanı sıra, üniversite içinden ve dışından öğrenciler yoğun bir ilgi ve katılım gösterdi.

İstanbul Kent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Örmeci, Türkiye-AB ilişkilerini tarihsel perspektiften günümüze kadar değerlendirerek, konu hakkında merak edilen soruları cevapladı. Avrupa Birliği'nin kuruluşu ve işleyişi hakkında bilgi veren, AB'nin tarihsel süreçteki 5 farklı genişleme sürecini özetleyen Doç. Dr. Örmeci, 1963 Ankara Anlaşması'ndan günümüze kadar olan süreçte Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerini değerlendirdi.

Gümrük Birliği Anlaşması ve 1999-Helsinki Zirvesi gibi Türkiye'nin ekonomik açıdan avantaj sağladığı ve aday ülke hüviyeti kazandığı dönüm noktalarına işaret eden Doç. Dr. Ozan Örmeci, Türkiye-AB ilişkilerindeki tıkanma noktalarını tespit ederek bu sorunları Türkiye ve AB kaynaklı olmak üzere iki farklı kategoride ele aldı. Doç. Dr. Ozan Örmeci, ayrıca güvenlik bürokrasisinin AB'ye gönülsüz desteği, Kıbrıs sorunu konusunda ezberlerin bozulmaması, AB içinde aşırı sağ görüşlere teslim olunması, Yunan-Rum ikilisinin ikna edilememesi, Elitler Avrupası algısı gibi dinamiklerin müzakerelerin ilerlemesindeki temel engeller olduğunu vurguladı.

Doç. Dr. Örmeci, Türkiye-AB ilişkilerinin son dönemlerde oldukça olumsuz bir noktada olduğunu, fakat yakın bir gelecekte bu konuda bir canlanmanın yaşanmasının mümkün gözüktüğünü, bu canlanma için ise her iki aktörün de karşılıklı olarak yapıcı adımlar atması gerektiğini ifade ederek konuşmasını tamamladı.

Söyleşi sonunda katılımcıların sorularını cevaplayan Doç. Dr. Örmeci, organizasyonu düzenleyen Prof. Dr. Turan Akkoyun ve Dr. Eren Alper Yılmaz'a teşekkürlerini ileterek ADÜ öğrencilerine eğitim hayatlarında başarıları diledi.