Söke İşletme Fakültesi'nden “Atatürk ve Modern Türkiye” paneli

Mimarlık Fakültesi binası Z01 salonunda gerçekleşen toplantıda, Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun konuşmacı olarak yer aldı.

Dekan Turan Akkoyun konuşmasının bir bölümünde, “Disturlarıyla, bağımsızlık aşkıyla aramızda yaşayan Mustafa Kemal Atatürk'ün hepimiz ilke ve çizgisinde yürümeye aday bireyleriz. Yokluklar içinde kalmış bir ülke, birlikleri dağıtılmış orduya, demiryollarına el konulmuş olmasına rağmen çok büyük işler başarmış ve tüm dünyaya örnek olmuş Atatürk'ü, biz 83 yıl sonra o'nu hangi cephesiyle analım derdinde değiliz. Hepimiz Atatürk'e son derece bağlı, o'nun çizgisini yol edinmiş bireyleriz. Biz böyle bir inanca sahip olan Türk Milleti'nin ferdiyiz. Yani 100 yıl evvel de bu ideallere bağlı, hedefine doğru durmadan yürüyen vatan evlatlarımız vardı. Atatürk de lideriydi. Atatürk hiçbir rütbesini kolay almadı, hiçbir başarısını da kolaylıkla sağlamadı” ifadelerine yer verdi.