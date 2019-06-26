Söke İYİ Parti, muhtarlar ve basınla bir araya geldi

Toplantıda İYİ Parti İl Başkanı Cemal Sarı, İlçe Başkanı Çağlar Çelikez'in yanı sıra Söke Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak, Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Söke Şubesi Başkanı Ali Esmer, Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Söke Temsilcisi Levent Tuncer, İYİ Partili Belediye Meclis Üyeleri Turgay Avcı, Mehmet Mert, Adem Efe de bulundu.

İYİ Parti İlçe Başkanı Çağlar Çelikez yaptığı açılış konuşmasında tüm katılımcılara teşekkür etti. İl Başkanı Cemal Sarı son bir yılda gerek genel, gerekse yerel seçimlerde başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirtti. İYİ Parti'nin Türkiye siyasi dengelerini değiştiren baş aktörlerden biri olduğunu ifade eden Cemal Sarı; “Söke teşkilatımıza başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Söke'de dört meclis üyemiz var. Millet ittifakı olarak çalışmalarımızı işbirliği içerisinde sürdüreceğiz. Meclis üyelerimiz belediyelerde yerel yönetimde sorumluluk üstlenmiş durumdalar” dedi.

Genel olarak muhtarlarla sohbet havasında geçen toplantıda bazı muhtarlar sorunlarını iletti. İYİ Parti İlçe Başkanı Çağlar Çelikez muhtarlar ile belediyeler arasında hizmetin gelmesi için köprü olacaklarını belirtirken; Sökeli basın mensuplarına da toplantıya gösterdikleri ilgiden dolayı ayrıca teşekkür etti.